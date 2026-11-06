Kurukshetra News: कुलपति ने मनाया दीपावली उत्सव, दिए बधाई संदेश

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उन्होंने सभी को मिठाई खिलाकर दिवाली सहित आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि त्योहार आपसी प्रेम, सद्भाव और एकजुटता का संदेश देते हैं। कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण और आपसी सहयोग संस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। कुलसचिव डॉ. कृष्णकांत गुप्ता ने भी सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। डॉ. गुप्ता ने विश्वविद्यालय की उन्नति में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।