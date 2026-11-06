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Kurukshetra News: कुलपति ने मनाया दीपावली उत्सव, दिए बधाई संदेश

Fri, 06 Nov 2026 02:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:23 AM IST
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Vice-Chancellor celebrated Diwali, extended festive greetings
कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में दिवाली उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। कुलपति प्रो. करतार सिंह धीमान ने शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ खुशियां साझा कीं।
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उन्होंने सभी को मिठाई खिलाकर दिवाली सहित आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि त्योहार आपसी प्रेम, सद्भाव और एकजुटता का संदेश देते हैं। कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण और आपसी सहयोग संस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। कुलसचिव डॉ. कृष्णकांत गुप्ता ने भी सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। डॉ. गुप्ता ने विश्वविद्यालय की उन्नति में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।
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