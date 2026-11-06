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Kurukshetra News: महंगाई के बावजूद त्योहारी सीजन में बढ़ी ज्वैलरी की मांग

Fri, 06 Nov 2026 02:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:23 AM IST
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Demand for jewellery rises during the festive season despite inflation
कुरुक्षेत्र। धनतेरस से पहले ज्वैलरी की खरीददारी करते ग्राहक। संवाद
कुरुक्षेत्र। महंगाई और सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तेजी के बावजूद त्योहारी सीजन में ज्वैलरी कारोबार रफ्तार पकड़ने लगा है। पिछले दो दिनों से सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार धनतेरस और दीपावली पर पिछले साल के मुकाबले बेहतर कारोबार होगा।
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ज्वैलर्स अरूण गोयल के अनुसार त्योहारों पर सोने-चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। इसी के चलते कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद लोग खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि सोने के भाव अधिक होने के कारण इस बार ग्राहकों का रुझान चांदी के आभूषणों की ओर ज्यादा है। चांदी की पायल, बिछुए, चेन, सिक्के और सजावटी आभूषणों की मांग बढ़ रही है। वहीं, सोने के आभूषण खरीदने वाले ग्राहक हल्के वजन के डिजाइन पसंद कर रहे हैं।
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चांदी की तेजी भी नहीं कर रही उत्साह कम
कारोबारियों का कहना है कि पिछले दो दिनों में सोने-चांदी के भाव में करीब 10 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद बाजार में खरीदारी का उत्साह बना हुआ है। महंगे सोने के कारण आम ग्राहक चांदी को विकल्प के रूप में अपना रहे हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि धनतेरस और दीपावली नजदीक आने के साथ बाजार में ग्राहकों की संख्या और बिक्री दोनों बढ़ेंगी।
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पिछले साल से बेहतर कारोबार की उम्मीद : अरुण गोयल

मुख्य बाजार में अग्रवाल ज्वेलर्स के संचालक अरुण गोयल के मुताबिक, इस बार ग्राहकों का रुझान सकारात्मक है। त्योहारी सीजन में लोग अपने बजट के अनुसार सोने और चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं। पिछले दो दिनों से बाजार में खरीदारी बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि धनतेरस और दीपावली के आसपास बिक्री में तेजी आएगी और इस बार पिछले साल के मुकाबले बेहतर कारोबार हो सकेगा। सोना-चांदी के भाव में तेजी के बावजूद इसकी मांग बनी हुई है। सोने के आभूषणों में हल्के वजन के डिजाइन ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं। वीरवार को चांदी का भाव एक लाख 95 हजार रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया तो वहीं सोने का भाव एक लाख 85 हजार रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंचा, इसके बावजूद ग्राहकों में उत्साह दिखाई दिया।
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