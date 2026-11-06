Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Safety rules explained to new pharmacy students

Kurukshetra News: नए फार्मेसी विद्यार्थियों को बताए गए सुरक्षा नियम

Fri, 06 Nov 2026 02:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Safety rules explained to new pharmacy students
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में बीफार्मेसी प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्रो. आनंद कुमार ने विद्यार्थियों को परिसर में अनुशासन बनाए रखने और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल तैयार करने में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं को सुरक्षा संबंधी किसी समस्या की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों के बारे में बताया। इसके साथ ही छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को वहां के नियमों, अनुशासन और जरूरी सावधानियों की जानकारी दी। संस्थान की निदेशक प्रो. नीरा राघव ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अपने अधिकारों, कर्तव्यों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी होना भी जरूरी है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed