कुरुक्षेत्र: 48 कोस तीर्थ स्थल बनें खास केंद्र, तीर्थ निगरानी समिति के सदस्य ने पीएम, CM व केडीबी को भेजा पत्र

48 कोस परिधि के अंर्तगत ग्रामीण अंचलों में स्थित प्राचीन तीर्थ और मंदिर केवल कर्मकांड या पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं हैं। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता, युवा ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना के सशक्त विकास केंद्र बन सकते हैं। 'तीर्थ केंद्रित समग्र ग्राम विकास एवं आध्यात्मिक नीति' तैयार करें, तो अपनी प्राचीन सभ्यता को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ गांवों का सामाजिक और ढांचागत कायाकल्प कर सकते हैं।

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