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Dr. Anshaj, Director of the Food and Supplies Department, sharing details of the decision taken regarding paddy procurement following the consensus.
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सहमति बनने के बाद धान खरीद पर लिए गए फैसले की जानकारी देते हुएखाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक डॉ अंशज।
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