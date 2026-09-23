{"_id":"6ab3a77074016ee8ff0b1015","slug":"video-standoff-between-government-and-farmers-over-paddy-procurement-farmers-block-highway-awaiting-start-of-procurement-since-october-1-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"धान खरीद पर सरकार-किसानों में रार, किसानों ने हाईवे किया जाम; 1 अक्तूबर से खरीद का इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रदेश भर के अनाज मंदिरों में धान की खरीद फिलहाल सरकार की ओर से 1 अक्टूबर से ही शुरू होने की उम्मीद की जा रही है लेकिन किसान खरीद जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। धान खरीद को लेकर किसने सरकार के बीच रार बनी हुई है। पिछले वर्ष 22 सितंबर से धान खरीद शुरू हो गई थी जबकि इस बार किसान 15 सितंबर से धान खरीद शुरू किए जाने की मांग कर रहे थे। बाद में किसानों ने धान खरीद को लेकर 20 सितंबर तक का सरकार क्वालिटी मैडम दिया लेकिन सरकार इस अल्टीमेटम तक भी खरीद शुरू नहीं कर पाई जिसके चलते ही गत दिवस मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन ने हाईवे जाम कर दिया तो जमकर बवाल भी हुआ। आज भी किसान भारी संख्या में शाहाबाद में नेशनल हाईवे के समीप बराड़ा रोड पर जुटे हुए हैं और कुछ देर बाद हाईवे जाम भी कर सकते हैं। मार्केट कमेटी के अध्यक्ष सुरेश सैनी का कहना है कि शाहिद तैयारी पूरी है और पर कृष्ण की धन भी कई दिन से अनाज मंदिरों में आनी शुरू हो गई है जैसे ही सरकार के आदेश होंगे खरीद शुरू कर दी जाएगी।

... और पढ़ें