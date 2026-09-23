फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Farmers hold their ground in Shahabad for second day; Chaduni declares protest continue on national highway

शाहाबाद में दूसरे दिन भी डटे किसान: चढूनी बोले-जब तक धान खरीद शुरू नहीं होगी, नेशनल हाईवे पर रहेगा मोर्चा

Wed, 23 Sep 2026 12:04 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 23 Sep 2026 12:04 PM IST
सार

पंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि हर एक अन्नदाता की है। उन्होंने कहा, "सरकार धान खरीद शुरू करने की बजाय किसानों पर बर्बरता कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

विज्ञापन
Farmers hold their ground in Shahabad for second day; Chaduni declares protest continue on national highway
शाहबाद से कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल धनतौड़ी भी किसानों के बीच पहुंचे। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शाहाबाद में धान खरीद की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी है। मंगलवार को हुए लाठीचार्ज और हंगामे के बाद आज सुबह से ही प्रदेश भर से किसान और विभिन्न जत्थेबंदियां बड़ी तादाद में धरना स्थल पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी की अध्यक्षता में किसानों की महापंचायत शुरू हो चुकी है, जिसमें दोपहर बाद आंदोलन को लेकर कोई बड़ा और कड़ा फैसला लिया जा सकता है।

विज्ञापन


सरकार के रवैये और लाठीचार्ज पर मंथन
धरना स्थल पर शुरू हुई पंचायत में सबसे पहले मंगलवार को हुए घटनाक्रम, पुलिस लाठीचार्ज और सरकार के अब तक के अड़ियल रवैये पर चर्चा की जा रही है। किसानों का कहना है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने बल प्रयोग कर माहौल खराब किया।
विज्ञापन




खरीद तक मोर्चा रहेगा जारी: गुरनाम सिंह चढूनी
पंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि हर एक अन्नदाता की है। उन्होंने कहा, "सरकार धान खरीद शुरू करने की बजाय किसानों पर बर्बरता कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह दांव सरकार पर ही भारी पड़ेगा। जनता सब देख रही है। जब फसल तैयार है, तब खरीद न करना सरकार की घोर विफलता है।" चढूनी ने स्पष्ट किया कि किसानों से राय-मशविरा कर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन जब तक धान की सरकारी खरीद विधिवत शुरू नहीं होती, तब तक मोर्चा किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


राजनीतिक समर्थन भी पहुंचा
आंदोलन को समर्थन देने के लिए राजनीतिक दल भी आगे आने लगे हैं। शाहाबाद के पूर्व कांग्रेसी विधायक अनिल धनतौड़ी किसानों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने किसानों की मांगों का खुला समर्थन किया। धरना स्थल पर लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed