{"_id":"6af871acb5a772b592032918","slug":"video-preparations-for-the-chhath-festival-intensify-riverbanks-decorated-and-made-ready-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"छठ पर्व की तैयारियां तेज, घाटों को सजाकर किया तैयार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। छठ पर्व को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और पूजा-अर्चना के लिए घाटों को सजाया जा रहा है। उत्तम नगर में स्थित घाट की साफ-सफाई करवाकर उसे पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। घाट पर सफाई के साथ अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आयोजकों के अनुसार, कल से घाट पर मेले का आयोजन भी शुरू होगा। छठ पर्व को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। श्रद्धालु परिवार सहित पूजा की तैयारियों में जुटे हुए हैं।

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