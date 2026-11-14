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हरियाणा: करनाल में सीआईए-2 की कस्टडी में युवक की मौत, इंचार्ज समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

Sat, 14 Nov 2026 07:03 PM IST
शाहिल शर्मा माई सिटी रिपोर्टर, करनाल
माई सिटी रिपोर्टर, करनाल Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 14 Nov 2026 07:03 PM IST
सार

हरियाणा के करनाल में युवक की सीआईए की कस्टडी में मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तीन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 

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Three police personnel suspended in connection with young boy death in custody
करनाल में तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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करनाल में सीआईए-2 की कस्टडी में युवक जितेंद्र उर्फ जैकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में सीआईए-2 इंचार्ज प्रवीण कुमार सहित तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 
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निलंबित किए गए अन्य पुलिसकर्मियों में संदीप और रजिंद्र शामिल हैं। डीएसपी गोरखपाल राणा ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच जारी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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