{"_id":"6b02f34f195b54cb9f06159d","slug":"video-grand-kalash-yatra-held-in-karnal-for-the-shrimad-bhagwat-katha-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल में श्रीमद्भागवत कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा, उमड़े श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
करनाल में श्रीमद्भागवत कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा, उमड़े श्रद्धालु
करनाल में श्रीमद्भागवत कथा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, ढोल-नगाड़ों के साथ उमड़े श्रद्धालु
करनाल। सतीश गुप्ता की ओर से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के शुभारंभ पर श्री सनातन धर्म मंदिर, कुंजपुरा रोड से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में घाजी-बाजे के साथ श्रद्धालु उत्साहपूर्वक शामिल हुए। महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर यात्रा की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर करनाल की रेनू वाला गुप्ता भी विशेष रूप से यात्रा में शामिल हुईं। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।