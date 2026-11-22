{"_id":"6b02f34f195b54cb9f06159d","slug":"video-grand-kalash-yatra-held-in-karnal-for-the-shrimad-bhagwat-katha-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल में श्रीमद्भागवत कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा, उमड़े श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल में श्रीमद्भागवत कथा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, ढोल-नगाड़ों के साथ उमड़े श्रद्धालु करनाल। सतीश गुप्ता की ओर से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के शुभारंभ पर श्री सनातन धर्म मंदिर, कुंजपुरा रोड से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में घाजी-बाजे के साथ श्रद्धालु उत्साहपूर्वक शामिल हुए। महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर यात्रा की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर करनाल की रेनू वाला गुप्ता भी विशेष रूप से यात्रा में शामिल हुईं। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला।

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