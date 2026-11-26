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करनाल। जो व्यक्ति जलेबी खाने के लिए गौहाना और मशरूम की जलेबी खाने के लिए जीद जाने की सोच रहे है तो उनके लिए खुशखबरी है कि तीन दिन के लिए ये दोनो लजीज व्यजन करनाल के एनडीआरआई मेले में लगे राष्ट्रीय डेरी मेले में लगे स्टॉल पर उपलब्ध है। वहीं जीद की मशरूम की जलेबी बनाने वाले अशोक कुमार ने बताया कि करनाल में तीन दिन तक मशरूम की जलेबी, मशरूम के पकौडे और देसी घी के लड्डू तैयार है। वहीं ताऊ बलजीत की स्टॉल पर देसी घी की बड़े वाली गौहाना की गर्मा गर्म जलेबी तैयार है।

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