Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Kaithal News
›
Four accused arrested in connection with an attempted takeover and vandalism of a plot in Kaithal; police paraded them through the area.
{"_id":"6a9c0d5fd248e0afdb0cb48a","slug":"video-four-accused-arrested-in-connection-with-an-attempted-takeover-and-vandalism-of-a-plot-in-kaithal-police-paraded-them-through-the-area-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैथल में प्लॉट पर कब्जे के प्रयास और तोड़फोड़ मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने एरिया में घुमाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कैथल में प्लॉट पर कब्जे के प्रयास और तोड़फोड़ मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने एरिया में घुमाया
कैथल। प्लॉट पर जबरन कब्जा करने के प्रयास, दीवार व लोहे का गेट तोड़कर नुकसान करने के मामले में थाना कलायत प्रभारी पीएसआई अमन की अगुवाई पुलिस टीम द्वारा आरोपी कलायत निवासी सतबीर उर्फ सोनू, अनिल व राकेश तथा पिंजुपुरा निवासी सलीम खान को नियमानुसार गिरफ्तार करके अदालत से पुलिस रिमांड हासिल किया गया था। सीआईए कलायत प्रभारी एएसआई मनीष कुमार तथा थाना कलायत पुलिस द्वारा शनिवार को सभी आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर घटनास्थल की निशानदेही करवाई गई और एरिया में घुमाया गया। एसएचओ पीएसआई अमन ने बताया कि माया देवी निवासी कलायत की शिकायत अनुसार सोनू उर्फ सतवीर रबारी, सलीम खान निवासी पिंजूपुरा, प्रवीन पुत्र बिसन दत्त उर्फ डुली, राकुराणा उर्फ राकेश, अनिल रबारी तथा 5/7 अन्य व्यक्तियों द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उक्त व्यक्तियों द्वारा पहले भी इसी जमीन को लेकर मामला दर्ज करवाया गया था। आरोपी बार-बार कथित तौर पर फर्जी कागजात तैयार कर जमीन पर गैरकानूनी कब्जा करने का प्रयास करते हैं।
-----------
शिकायत के अनुसार, 26 जून 2026 की शाम को माया देवी व उनके पति द्वारा जमीन पर दीवार और लोहे का गेट लगाकर घर आने के बाद पीछे से आरोपियों ने लोहे के गेट, जिस पर ताला लगा हुआ था, तथा दीवार को तोड़कर गिरा दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस दौरान लाखों रुपये का नुकसान किया गया तथा जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया गया। जिस बारे थाना कलायत में मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी मिलकर किसी कमजोर आदमी के प्लाट पर जबरन कब्जा करने, जबरन वसुली करने, धोखाधड़ी करने सहित अन्य वारदातों को अंजाम देने का एक संगठित गिरोह चला रहे है। गिरोह के कई सदस्यों पर कई कई मामले दर्ज है। व्यापक पूछताछ उपरांत सभी आरोपी न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।