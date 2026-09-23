{"_id":"6ab3eb94a8426b24680ab3ac","slug":"video-jind-bjp-state-president-archana-gupta-boarded-the-hydrogen-train-from-gohana-and-traveled-to-jind-she-remarked-that-the-hydrogen-train-marks-the-beginning-of-a-new-era-for-the-railways-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"जींद: गोहाना से हाइड्रोजन ट्रेन में सवार हुईं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता --जींद तक किया सफर, बोलीं- हाइड्रोजन ट्रेन से रेलवे में नए युग की शुरुआत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जींद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने बुधवार को गोहाना से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में सफर किया और जींद तक पहुंचीं। उन्होंने ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे में हुए बदलावों और आधुनिक सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत भारतीय रेलवे में नए युग की शुरुआत है। जींद-सोनीपत रेलखंड पर चल रही यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है। रेलवे के अनुसार ट्रेन में हाइड्रोजन से बिजली पैदा होती है और इसका उत्सर्जन मुख्य रूप से जलवाष्प होता है। जींद पहुंचने पर अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे विकास का नया इतिहास लिख रहा है। ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे और अन्य आधुनिक यात्री सुविधाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने से लोगों का रेल यात्रा के प्रति भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान 2004 से 2014 तक और उसके बाद के कार्यकाल की तुलना करते हुए बायो टॉयलेट के निर्माण का भी उल्लेख किया। हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जून 2014 तक यात्री डिब्बों में करीब 11,700 बायो टॉयलेट लगाए जा चुके थे और 2015-18 के दौरान ही एक लाख से अधिक नए बायो टॉयलेट लगाए गए। सफर के दौरान कार्यकर्ताओं ने अन्य स्टेशनों पर भी अर्चना गुप्ता का स्वागत किया। साथ में आए कार्यकर्ताओं ने गोहाना से टिकट लेकर ट्रेन में सफर किया।

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