Jind News: उचाना में किसानों ने पराली न जलाने की ली शपथ

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कृषि विकास अधिकारी भूपेंद्र गिल ने किसानों को धान की पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में बताया। उन्होंने सीआरएम सब्सिडी, इन-सीटू और एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के साथ-साथ सरकारी योजनाओं और कृषि मशीनरी के इस्तेमाल की जानकारी भी दी।उन्होंने बताया कि एफडीआई गांव रामराय में एक मुफ्त पराली प्रशिक्षण केंद्र भी चला रहा है। यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पराली से उपयोगी चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। दुर्गेश ने कहा कि पराली सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि एक काम का संसाधन है। इसका सही इस्तेमाल किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है।एफडीआई के साहिल शर्मा ने किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन और पर्यावरण बचाने पर बात की। उन्होंने कहा कि पराली न जलाना सिर्फ खेत बचाने की कोशिश नहीं है। यह हमारी मिट्टी, पानी, हवा और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। अंत में किसानों ने पराली न जलाने और फसल अवशेषों का सही प्रबंधन करने की शपथ ली। पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए किसानों को 200 फलदार पौधे भी बांटे गए।