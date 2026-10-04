Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Jind News
›
BSP goes all out for the Kanshi Ram Mahaparinirvan Diwas event in Safidon; party workers conduct public outreach.
{"_id":"6ac25a1a12a24448330d185d","slug":"video-bsp-goes-all-out-for-the-kanshi-ram-mahaparinirvan-diwas-event-in-safidon-party-workers-conduct-public-outreach-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"सफीदों में कांशीराम परिनिर्वाण दिवस समारोह को लेकर बसपा ने झोंकी ताकत, कार्यकर्ताओं ने किया जनसंपर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सफीदों में कांशीराम परिनिर्वाण दिवस समारोह को लेकर बसपा ने झोंकी ताकत, कार्यकर्ताओं ने किया जनसंपर्क
सफीदों। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कृष्ण जमालपुर ने नौ अक्तूबर को जींद के दीप पैलेस में आयोजित होने वाले संकल्प दिवस समारोह को लेकर सफीदों क्षेत्र के गांवों का दौरा किया।
रविवार को उन्होंने मुआना, सिंघाना, रामपुरा समेत कई गांवों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर समारोह में पहुंचने का आह्वान किया। यह कार्यक्रम बसपा संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जोन नंबर एक, दो और तीन के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। डॉ. कृष्ण जमालपुर ने बताया कि समारोह में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मुख्य अतिथि होंगे, जबकि प्रदेश प्रभारी सीपी सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वह स्वयं करेंगे। डॉ. जमालपुर ने कहा कि कांशीराम के अधूरे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए अभी से संगठन को मजबूत करने और पार्टी के पक्ष में जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाओं से लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि बसपा ही भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकती है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान प्रदेश सचिव एसडीओ सूरत सिंह, जिला अध्यक्ष राकेश सिवानामाल, डॉ. प्रवीण मंडल, रणधीर सिंह घोघड़ियां, सुरेंद्र मांडी, ईश्वर उचाना सहित विधानसभा उचाना क्षेत्र के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।