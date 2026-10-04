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Jind News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक घायल, रेफर

Sun, 04 Oct 2026 02:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:33 AM IST
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Youth injured after being hit by speeding car; referred to another hospital.
जींद। लखमीरवाला के पास हाईवे पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। हादसे के बाद राहगीरों ने घायल को नागरिक अस्पताल जींद पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया। सदर थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अशरफगढ़ निवासी प्रदीप कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह प्राइवेट नौकरी करता है और उसकी दो बेटियां हैं। 12 सितंबर दोपहर वह बाइक से गोहाना से अपने गांव लौट रहा था। लखमीरवाला के पास हाईवे पर उसने बाइक सड़क किनारे रोक दी और बाथरूम के लिए नीचे उतर गया। वापस बाइक की ओर आते समय पीछे से तेज रफ्तार में आई स्विफ्ट कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर से वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। सदर थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि घायल के बयान पर कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
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