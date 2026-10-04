Jind News: गांधी नगर में महिला के मुंह पर हाथ रख सोने की चेन छीनी

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जींद। गांधी नगर में शाम के समय पड़ोस की महिला के साथ सैर करने निकली एक महिला से पीछे से आए अज्ञात युवक ने सोने की चेन छीन ली। शहर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। गांधी नगर निवासी सोनिया ने एफआईआर में बताया कि वह दो अक्तूबर की शाम करीब सात बजे अपनी पड़ोस की महिला विन्यू के साथ सुबह की सैर कर रही थीं। जब वह डॉ. मनोज गर्ग के अस्पताल के साथ वाली गली में मुड़ी तो पीछे से आए एक अज्ञात युवक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। युवक उनके गले से करीब सवा तोले की सोने की चेन छीनकर मौके से भाग गया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में अज्ञात के खिलाफ छीना-झपटी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद