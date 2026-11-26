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स्टेट इंस्टीट्यूट ऑ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजूकेशन में संविधान दिवस के अवसर पर “विकसित भारत युवा संवाद-संविधान दिवस एडिशन” शीर्षक से कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस यूनिट की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा मन में भारतीय संविधान, जिम्मेदार नागरिकता और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता पैदा करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ अर्शदीप कौर, उप निदेशक मेरा युवा भारत और दक्षिता गुलिया, यूथ आइकन ने किया और विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। दक्षिता गुलिया ने नशा मुक्त भारत विषय पर एक सारगर्भित प्रस्तुति दी। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशा मुक्त राष्ट्र बनाने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन रहा, जिसका नेतृत्व प्राचार्य डॉ. संतोष ने किया। संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों ने एक साथ भाग लेकर संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। समग्र रूप से, इस उत्सव ने विद्यार्थियों को अपने संवैधानिक कर्तव्यों को समझने और एक प्रगतिशील, समावेशी और नशा मुक्त भारत के निर्माण में युवा भागीदारी के महत्व को पहचानने का अवसर प्रदान किया।

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