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थाना सेक्टर-6 के प्रबंधक उप निरीक्षक सत्यवीर सिंह ने बताया कि 26 नवंबर को शादी समारोह में घुड़चढ़ी के दौरान दीपक ने हर्ष फायरिंग की थी। इस दौरान गोली मनीषा के माथे पर लग गई। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति खुशीराम की शिकायत पर पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। विज्ञापन

पुलिस ने घटनास्थल से चार खाली खोल सहित अन्य साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान आरोपी ने घटनास्थल की निशानदेही कराई और हथियार पुलिस को सौंपे। थाना सेक्टर-6 के प्रबंधक उप निरीक्षक सत्यवीर सिंह ने बताया कि 26 नवंबर को शादी समारोह में घुड़चढ़ी के दौरान दीपक ने हर्ष फायरिंग की थी। इस दौरान गोली मनीषा के माथे पर लग गई। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति खुशीराम की शिकायत पर पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।पुलिस ने घटनास्थल से चार खाली खोल सहित अन्य साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान आरोपी ने घटनास्थल की निशानदेही कराई और हथियार पुलिस को सौंपे।

बहादुरगढ़। कुबेर कॉलोनी में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से महिला की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दीपक देव नगर कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल, दोनाली बंदूक और शस्त्र लाइसेंस बरामद किए हैं। अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।