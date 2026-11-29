Jhajjar-Bahadurgarh News: नर्सिंग अधिकारी कविता बनीं स्वास्थ्य विभाग की ब्रांड एंबेसडर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:34 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:34 AM IST
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झज्जर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीसीपीएनडीटी कार्यशाला एवं फिट हेल्थ स्टाफ खेल दिवस का आयोजन किया गया। इसमें नर्सिंग अधिकारी कविता को स्वास्थ्य विभाग झज्जर की ब्रांड एंबेसडर चुना गया। उन्हें बेटी बचाओ अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. मंजू कादियान मुख्य अतिथि रहीं।
इस दौरान क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी, दौड़, पुश-अप और स्पून लेमन रेस सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गईं। क्रिकेट फाइनल में शैंकी मालवा की अगुवाई वाली एसडीएच मातनहेल की टीम विजेता रही। नवीन को मैन ऑफ द मैच, प्रदीप डागर को बेस्ट फील्डर, भगवान कादियान व हैरी कादियान को बेस्ट बॉलर और अंकित नागर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।
वॉलीबॉल में सीएचसी ढाकला, पुरुष रस्साकशी में सीएमओ कार्यालय और महिला रस्साकशी में सिविल अस्पताल झज्जर की टीम विजेता रही। विजेताओं को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।
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डॉ. मंजू कादियान ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने और बेटियों को समान अधिकार, शिक्षा व सम्मान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को जन आंदोलन बनाना जरूरी है।
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इस दौरान क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी, दौड़, पुश-अप और स्पून लेमन रेस सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गईं। क्रिकेट फाइनल में शैंकी मालवा की अगुवाई वाली एसडीएच मातनहेल की टीम विजेता रही। नवीन को मैन ऑफ द मैच, प्रदीप डागर को बेस्ट फील्डर, भगवान कादियान व हैरी कादियान को बेस्ट बॉलर और अंकित नागर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।
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वॉलीबॉल में सीएचसी ढाकला, पुरुष रस्साकशी में सीएमओ कार्यालय और महिला रस्साकशी में सिविल अस्पताल झज्जर की टीम विजेता रही। विजेताओं को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।
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डॉ. मंजू कादियान ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने और बेटियों को समान अधिकार, शिक्षा व सम्मान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को जन आंदोलन बनाना जरूरी है।