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इस दौरान क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी, दौड़, पुश-अप और स्पून लेमन रेस सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गईं। क्रिकेट फाइनल में शैंकी मालवा की अगुवाई वाली एसडीएच मातनहेल की टीम विजेता रही। नवीन को मैन ऑफ द मैच, प्रदीप डागर को बेस्ट फील्डर, भगवान कादियान व हैरी कादियान को बेस्ट बॉलर और अंकित नागर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।वॉलीबॉल में सीएचसी ढाकला, पुरुष रस्साकशी में सीएमओ कार्यालय और महिला रस्साकशी में सिविल अस्पताल झज्जर की टीम विजेता रही। विजेताओं को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।डॉ. मंजू कादियान ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने और बेटियों को समान अधिकार, शिक्षा व सम्मान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को जन आंदोलन बनाना जरूरी है।