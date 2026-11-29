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वाटिका संचालकों के अनुसार 12 दिसंबर तक बुकिंग फुल है। वहीं, दिवाली से अब तक बहादुरगढ़ में 150 से अधिक दोपहिया और चारपहिया वाहनों की बिक्री हो चुकी है। व्यापारियों को आने वाले दिनों में भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है।देवउठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू होता है। इस बार एकादशी 20 नवंबर को थी। त्योहारी सीजन के बाद शादी समारोह ऑटोमोबाइल कारोबार के लिए अच्छा समय माना जाता है। दिल्ली-रोहतक रोड स्थित कार शोरूम के मैनेजर शशिकांत ने बताया कि इस बार शादी सीजन में वाहनों की बिक्री अच्छी हो रही है।ग्राहकों की मांग बढ़ने से डीलरों के चेहरे खिले हुए हैं। हुंडई शोरूम के मैनेजर देवेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राहकों की ओर से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वाहनों की मैन्यूफैक्चरिंग बेहतर होने से डिलीवरी भी निर्धारित समय पर हो रही है।रेलवे रोड के गारमेंट्स दुकानदार बिरजू और पवन अग्रवाल ने बताया कि ठंड शुरू होने के साथ शादी समारोहों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ी है। शादियों के चलते कारोबार अच्छा चल रहा है। अभी एक सप्ताह तक और अधिक शादियां हैं, जिससे कारोबार में और तेजी आने की उम्मीद है। शादी समारोहों के कारण फर्नीचर, कैटरिंग और किरयाणा कारोबार में भी अच्छी मांग बनी हुई है।नजफगढ़ रोड स्थित वाटिका संचालक दिनेश मित्तल ने बताया कि दिसंबर में शादी समारोहों के लिए शहर के होटल और वाटिकाओं में 12 दिसंबर तक बुकिंग फुल है। अब शादी समारोहों में फिर से अधिक मेहमानों को बुलाने का चलन बढ़ा है। लोग समारोहों पर खुलकर खर्च कर रहे हैं।दिवाली पर सोने-चांदी के भाव ऊंचे थे, लेकिन बाद में इनमें कमी आई। इसके बाद लोगों ने शादियों के लिए अच्छी खरीदारी की, जो लगातार जारी है। 12 दिसंबर तक अच्छे मुहूर्त होने के कारण सराफा कारोबार में भी तेजी बनी हुई है।-फोटो 90 : बहादुरगढ़ में एक दुकान में आभूषणों की खरीदारी करते लोग। संवाद