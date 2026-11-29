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झज्जर। गांव रईया निवासी बावन वर्षीय धर्मबीर पर तेजधार हथियार से घायल करने का मामला सामने आया है। शुक्रवार की शाम को वह गांव कुंजिया रोड स्थित अपने खेत में काम कर रहे थे। आरोप है कि जीत उर्फ चरण सिंह, नरेंद्र, उसकी पत्नी और रोशनी ने कोठड़े में घुसकर लोहे की रॉड व एंगल से हमला किया। जीत ने गंडासी व नरेंद्र ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर कई वार किए। भाई कर्मबीर के आने पर आरोपी उसे मरा हुआ समझकर भाग गए। परिजनों ने घायल को नागरिक अस्पताल झज्जर पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद