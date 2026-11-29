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निदेशालय के महानिदेशक की ओर से संयुक्त निदेशक-II ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसके अनुसार, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज सेल्फ फाइनेंस आधार पर नए स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स शुरू कर सकते हैं। वहीं, स्थायी संबद्धता वाले सेल्फ फाइनेंस कॉलेज केवल नए स्नातकोत्तर कोर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। दोनों श्रेणियों के कॉलेज एमबीए और एमसीए कोर्स के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।कॉलेजों को निर्धारित प्रोफॉर्मा और जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन शिक्षा सदन, सेक्टर-5, पंचकूला स्थित निदेशालय कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक से भेजने होंगे। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।नए कोर्स, विषय या सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ कॉलेजों को 20 किलोमीटर के दायरे में संचालित सरकारी, सहायता प्राप्त और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों की जानकारी देनी होगी, जहां समान या मिलते-जुलते कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा भूमि, भवन, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासरूम और उपलब्ध व प्रस्तावित शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ का विवरण भी देना होगा।पुराने कोर्स या विषय बंद करने के इच्छुक कॉलेजों को शपथ पत्र के साथ फेज-आउट प्लान देना होगा। इसमें स्पष्ट करना होगा कि दूसरे और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों की डिग्री कैसे पूरी कराई जाएगी और कार्यरत स्टाफ का समायोजन किस तरह होगा। सभी आवेदक कॉलेजों को नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर यह हलफनामा भी देना होगा कि वे सेल्फ फाइनेंस कोर्सों के संचालन के लिए भविष्य में राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मांगेंगे।