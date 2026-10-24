फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Providing essential facilities to farmers in the mandis (agricultural produce markets) is the government's priority: Shyam Singh Rana

किसानों को मंडियों में जरूरी सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता : श्याम सिंह राणा

Sat, 24 Oct 2026 02:17 PM IST
Naveen
Naveen Naveen
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:17 PM IST
Providing essential facilities to farmers in the mandis (agricultural produce markets) is the government's priority: Shyam Singh Rana
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने शनिवार को बेरी अनाज मंडी का दौरा कर बाजरा व धान की खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण करते हुए किसानों और आढ़तियों से बातचीत की और एसडीएम रेनुका नांदल ने कृषि मंत्री का स्वागत करते हुए खरीद की विस्तृत जानकारी दी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, सुचारू और समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए तथा किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अनाज मंडी परिसर स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय में संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने तथा उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंडियों में किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और उनकी फसल की निर्धारित नियमों के अनुसार खरीद सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। खरीद से लेकर भुगतान तक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें अधिकारी कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि मंडियों में फसल खरीद के साथ-साथ उठान, भंडारण और भुगतान की व्यवस्था भी सुचारू बनी रहनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में आने वाले किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और उनका समयबद्ध समाधान किया जाए। सभी खरीद एजेंसियां निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि खरीद व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए और मंडियों में फसल का अनावश्यक जमाव न होने दिया जाए। फसल का समय पर उठान सुनिश्चित किया जाए, ताकि मंडी में आने वाले अन्य किसानों को भी अपनी उपज उतारने और बेचने में सुविधा मिल सके। बुनियादी सुविधाओं और माजरा खरीद केंद्र पर दिया जोर कृषि मंत्री ने बेरी अनाज मंडी में बिजली, पेयजल, छाया, शौचालय और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अटल कैंटीन की व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखने को कहा, ताकि मंडी में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा माजरा खरीद केंद्र पर भी किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में बेहतर वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध करवाना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी विभाग नियमित निगरानी रखें और व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। आढ़तियों ने रखीं समस्याएं, समाधान का आश्वासन इस बीच आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान दलबीर सिंह ने कृषि मंत्री के समक्ष सीसी रोड बनवाने, फड़ों का निर्माण करवाने और अन्य समस्याओं को रखा। मंत्री ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और नियमानुसार समाधान करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी से संबंधित समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए सुविधाओं में सुधार किया जाए, ताकि किसानों और आढ़तियों दोनों को लाभ मिल सके। इस अवसर पर मार्केट कमेटी बेरी के चेयरमैन राजेंद्र शर्मा, नगरपालिका बेरी के चेयरमैन देवेंद्र कादयान, डीएफएससी आदित्य कौशिक, नायब तहसीलदार मनोज कुमार,मार्केट कमेटी सचिव डॉ. अमनदीप सिंह, वेयरहाउसिंग के डीएम रोहतास दहिया, हैफेड के डीएम कृष्ण श्योराण, एएफएसओ अमरजीत सिंह, एसडीओ विकास गुप्ता, एआर बिजेंद्र सुहाग, सरिता छोकर, सतीश गोच्छी, जयदीप कादयान और सतीश लाला बेरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, आढ़ती और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

बिहार में 5 दिन बिगड़ेगा मौसम, आंधी-बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी

बिहार में 5 दिन बिगड़ेगा मौसम, आंधी-बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी
Bihar
24 Oct 2026

शिक्षक एमएलसी चुनाव: जिले में केंद्रों का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण

43.31 percent voter turnout by 12 noon
Maharajganj
24 Oct 2026

मेंहदावल में आरएसएस ने शस्त्रपूजन के बाद निकाला पथ संचलन

The RSS held its Shastrapuja and 'Pathasanchalan event
Sant Kabir Nagar
24 Oct 2026

उज्जैन: बाबा महाकाल का भांग से हुआ विशेष श्रृंगार, चंद्रमा और शेषनाग के दिव्य रूप में दिए दर्शन

Baba Mahakal Adorned with Bhang in Bhasma Aarti: Crescent Moon on Forehead and Sheshnag Around Neck
Madhya Pradesh
24 Oct 2026

बिजनौर: शहीद एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में लगी आग, यात्रियों मेंअफरा-तफरी

Bijnor: Fire breaks out in a sleeper coach of the Shaheed Express; panic ensues among passengers.
Bijnor
24 Oct 2026
विज्ञापन

जौलीग्रांट: रात्रि चौपाल में अधिकारियों ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, उठे बिजली, सिंचाई गूल से जुड़े मुद्दे

Jolly Grant Officials heard village grievances during a ratri chaupal issues related to electricity were raised.
Dehradun
23 Oct 2026

पारिवारिक विवाद में लाट भैरव पुलिस चौकी पर तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों से उलझे लोग;video

Vandalism at Lat Bhairon police outpost amid a family dispute; individuals clash with police personnel
Varanasi
23 Oct 2026
विज्ञापन

रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों का डीएम-एसपी ने लिया जायजा;video

DM and SP inspect preparations for the Ravan Dahan event
Ghazipur
23 Oct 2026

VIDEO: मां सिद्धिदात्री की आराधना कर मांगी सुख-शांति और खुशहाली

VIDEO: Seeking happiness, peace, and prosperity through the worship of Goddess Siddhidatri
Ghazipur
23 Oct 2026

काली मंदिर में मां काली के स्वरूप में पहुंची बालिका: VIDEO

A young girl arrived at the Kali temple, appearing in the form of Goddess Kali
Mirzapur
23 Oct 2026

VIDEO: श्रीराम-रावण युद्ध का मंचन, जय श्रीराम के जयकारों से गूंजा मड़ियाहूं

VIDEO: Enactment of the battle between Shri Ram and Ravana; Madiahun resonates with chants of 'Jai Shri Ram
Jaunpur
23 Oct 2026

हांसी: बिजली संकट पर व्यापारियों का फूटा गुस्सा, बोले- दीपावली पर कारोबार प्रभावित

Hansi: Traders express outrage over power crisis; say business affected during Diwali
Hisar
23 Oct 2026

अलीगढ़ में पैरासेलिंग शिविर, 600 एनसीसी कैडेट ने लिया प्रशिक्षण

अलीगढ़ में पैरासेलिंग शिविर, 600 एनसीसी कैडेट ने लिया प्रशिक्षण
Aligarh
23 Oct 2026

अलीगढ़ में पैरासेलिंग शिविर, प्रशिक्षण लेने वाले एनसीसी कैडेट्स यह बोले

अलीगढ़ में पैरासेलिंग शिविर, प्रशिक्षण लेने वाले एनसीसी कैडेट्स यह बोले
Aligarh
23 Oct 2026

पलवल में हरियाणा केसरी अखाड़ा दंगल के दूसरे दिन पहलवानों ने दिखाए दांव-पेंच

Wrestlers showcased their techniques on second day of Haryana Kesari Akhara dangal in Palwal
Palwal
23 Oct 2026

फतेहाबाद: भूना में उधम सिंह चौक पर दुकानों में घुसा बेकाबू ट्राला, एक घायल

Fatehabad: Out-of-control trailer truck crashes into shops at Udham Singh Chowk in Bhuna; one person injured.
Fatehabad
23 Oct 2026

बिजली संकट से उद्योगों पर दोहरी मार, दो दिन में 3000 करोड़ के कारोबार का नुकसान

Power crisis hits industries in Gurugram twice
Gurugram
23 Oct 2026

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, लोगों ने ली राहत की सांस

Electricity workers strike ends people breathe a sigh of relief
Gurugram
23 Oct 2026

अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जेपी विशटाऊन के निवासी

Residents of JP Vishtown on an indefinite sit in protest
Noida
23 Oct 2026

वीडियो: भीमताल सिडकुल में बिना सुरक्षा कर्मियों के कर दिया लाखों का भुगतान, सीडीओ ने दिए जांच के आदेश

Lakhs of rupees were paid without security personnel in Bhimtal Sidcul
Nainital
23 Oct 2026

VIDEO: शिक्षा में सुधार और रोजगार की आस में किया मतदान

Cast a vote in the hope of improvements in education and employment opportunities.
Etah
23 Oct 2026

VIDEO: छाता चीनी मिल शुरू कराने और कर्जमाफी की मांग, किसान सभा ने दिया ज्ञापन

Kisan Sabha submits memorandum demanding the reopening of Chhata Sugar Mill and a loan waiver.
Mathura
23 Oct 2026

VIDEO: रामलीला में 'सीता की खोज' और 'लंका दहन' लीला का मंचन

'Search for Sita' and 'Burning of Lanka' enacted during Ramlila; the venue resounds with chants.
Mainpuri
23 Oct 2026

VIDEO : गांव की गलियों में बच्चों की टोलियां, गूंज रहे टेसू-झांझी के गीत

Groups of children in the village lanes; songs of 'Tesu-Jhanjhi' echoing all around.
Agra
23 Oct 2026

VIDEO: सरकारी खरीद में एससी-एसटी उद्यमियों के लिए खुलेंगे अवसर

Opportunities to open up for SC/ST entrepreneurs in government procurement
Mathura
23 Oct 2026

VIDEO: पुष्पक विमान की सवारी निकाली, जगह-जगह स्वागत किया

A procession featuring the 'Pushpak Viman' (celestial chariot) was taken out, and it was welcomed at various places along the way.
Mathura
23 Oct 2026

शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव: खीरी में मतदान खत्म होते ही भाजपा-सपा कार्यकर्ताओं में नारेबाजी, पुलिस ने हटाया

Sloganeering breaks out between BJP and SP workers in Kheri as voting concludes
Lakhimpur Kheri
23 Oct 2026

VIDEO: नगर कीर्तन शोभायात्रा के साथ आर्य समाज का वार्षिकोत्सव शुरू

Arya Samaj annual festival begins with a Nagar Kirtan procession
Mathura
23 Oct 2026

VIDEO: स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह में नृत्य नाटिका मां गंगा के साथ ब्रजरज उत्सव आगाज

'Brajraj Utsav' begins with the dance-drama 'Maa Ganga' at the Swami Haridas Auditorium.
Mathura
23 Oct 2026

VIDEO: बस के पहिये के नीचे आई महिला, मौत के बाद सड़क पर हंगामा

Woman crushed under bus wheels; uproar on the road following her death
Mathura
23 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed