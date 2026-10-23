{"_id":"6adb40e808f14a5f270dda5c","slug":"video-congress-leaders-termed-the-electricity-employees-strike-as-justified-and-extended-their-support-to-their-demands-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांग्रेस नेताओं ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को बताया जायज, मांगों का किया समर्थन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहादुरगढ़। बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल के बीच कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए हड़ताल को जायज बताया। शुक्रवार को हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश मीडिया चेयरमैन प्रदीप यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण सुनील उर्वशी और शहरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमल अरोड़ा ने देवीलाल पार्क में पहुंचकर हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों के बारे में जानकारी ली तथा उनके आंदोलन के प्रति समर्थन जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिजली कर्मचारी आमजन तक बिजली की निर्बाध आपूर्ति पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना और उनका उचित समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को उनके साथ बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करके किसी भी व्यवस्था को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। कर्मचारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सरकार को जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि हड़ताल समाप्त हो और आमजन तथा औद्योगिक इकाइयों को बिजली आपूर्ति से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारियों का कार्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों और आम नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों और सरकार के बीच टकराव के बजाय संवाद के जरिए समाधान निकालना जरूरी है। कांग्रेस नेताओं ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांगों के समर्थन में पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने सरकार से अपील की कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द उचित निर्णय लिया जाए, ताकि बिजली व्यवस्था सामान्य हो सके और कर्मचारियों को राहत मिल सके।

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