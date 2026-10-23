Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Jhajjar/Bahadurgarh News
›
Power has been out in Badli for 48 hours, leaving daily life in disarray—with crises ranging from a lack of basic essentials like flour and water to disruptions in hospital services.
{"_id":"6adb40ebd68bdb038601ec6f","slug":"video-power-has-been-out-in-badli-for-48-hours-leaving-daily-life-in-disarray-with-crises-ranging-from-a-lack-of-basic-essentials-like-flour-and-water-to-disruptions-in-hospital-services-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बादली में 48 घंटे से बिजली गायब, बादली में जनजीवन बेहाल - आटा-पानी से लेकर अस्पताल तक संकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बादली में 48 घंटे से बिजली गायब, बादली में जनजीवन बेहाल - आटा-पानी से लेकर अस्पताल तक संकट
बादली। बादली के गांवों में पिछले 48 घंटे से बिजली नहीं आई है, जिससे घर का चूल्हा-चौका तक ठप हो गया है।
बिजली न आने से आटा चक्की बंद पड़ी हैं। घरों में रखा आटा खत्म हो गया है और पिसाई नहीं हो पा रही। जलघर की मोटरें न चलने से गांवों में पानी की सप्लाई बंद है। लोगों को हैंडपंप और प्राइवेट टैंकरों से काम चलाना पड़ रहा है। फ्रिज न चलने से दूध, दही खराब हो रहा है। गांवों में बिजली से चलने वाली रई (मोटर) बंद होने से लस्सी-छाछ बनना भी बंद हो गया।
बादली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। रातभर बिजली न रहने से वार्ड में अंधेरा छाया रहा। डिलीवरी के लिए आई एक महिला ने बताया- रात को अंधेरे में बहुत डर लगता है। जनरेटर में भी तकनीकी खराबी के कारण एक्स-रे और ईसीजी सेवाएं ठप हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।