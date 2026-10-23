{"_id":"6adb40ebd68bdb038601ec6f","slug":"video-power-has-been-out-in-badli-for-48-hours-leaving-daily-life-in-disarray-with-crises-ranging-from-a-lack-of-basic-essentials-like-flour-and-water-to-disruptions-in-hospital-services-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बादली में 48 घंटे से बिजली गायब, बादली में जनजीवन बेहाल - आटा-पानी से लेकर अस्पताल तक संकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बादली। बादली के गांवों में पिछले 48 घंटे से बिजली नहीं आई है, जिससे घर का चूल्हा-चौका तक ठप हो गया है। बिजली न आने से आटा चक्की बंद पड़ी हैं। घरों में रखा आटा खत्म हो गया है और पिसाई नहीं हो पा रही। जलघर की मोटरें न चलने से गांवों में पानी की सप्लाई बंद है। लोगों को हैंडपंप और प्राइवेट टैंकरों से काम चलाना पड़ रहा है। फ्रिज न चलने से दूध, दही खराब हो रहा है। गांवों में बिजली से चलने वाली रई (मोटर) बंद होने से लस्सी-छाछ बनना भी बंद हो गया। बादली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। रातभर बिजली न रहने से वार्ड में अंधेरा छाया रहा। डिलीवरी के लिए आई एक महिला ने बताया- रात को अंधेरे में बहुत डर लगता है। जनरेटर में भी तकनीकी खराबी के कारण एक्स-रे और ईसीजी सेवाएं ठप हैं।

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