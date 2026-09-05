{"_id":"6a9c13ff8e3b8c1229037428","slug":"video-festive-spirit-in-badli-children-enjoyed-the-rides-while-women-shopped-to-their-hearts-content-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"बादली में मेले का रंग, बच्चों ने झूलों का लिया आनंद; महिलाओं ने जमकर की खरीदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बादली। गोगा नवमी के अवसर पर गांव गुभाना में आयोजित वार्षिक मेले में आस्था और उत्साह का संगम देखने को मिला। सुबह से ही गोगा पीर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गुभाना के अलावा माजरी और आसपास के गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गोगा पीर के दरबार में माथा टेका, मन्नतें मांगी और पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद वितरित किया। मेले में बच्चों और महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। इस बार मेले में लगाए गए बड़े-बड़े झूले बच्चों और महिलाओं के आकर्षण का केंद्र बने रहे, जहां दिनभर खूब रौनक दिखाई दी। दुकानों पर भी खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही।

... और पढ़ें