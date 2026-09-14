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बहादुरगढ़ ब्रेकिंग: महिला से दिनदहाड़े लूट, अम्बेडकर स्टेडियम के पास बाइक सवार बदमाशों ने छीना सोने का कड़ा

Mon, 14 Sep 2026 10:35 AM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ Published by: मयूर शर्मा Updated Mon, 14 Sep 2026 10:35 AM IST
सार

बहादुरगढ़ में झपटमारी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सुबह करीब 9 बजे धनपति अंबेडकर स्टेडियम के पास एक महिला गुभाना जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो अज्ञात युवक उसके हाथ से सोने का कड़ा झपटकर फरार हो गए।
 

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Bike-borne miscreants snatched a gold bangle from a woman near Ambedkar Stadium in bahadurgarh
बहादुरगढ़ ब्रेकिंग न्यूज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बहादुरगढ़ में झपटमारी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार सुबह करीब 9 बजे धनपति अंबेडकर स्टेडियम, बादली रोड के पास एक महिला गुभाना जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो अज्ञात युवक उसके पास पहुंचे और हाथ से सोने का कड़ा झपटकर फरार हो गए।
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अचानक हुई वारदात से महिला घबरा गई और उसने शोर मचाया, लेकिन आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में भी शहर में झपटमारी की करीब 4-5 वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिससे लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है।
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