{"_id":"6b0718ae1b4293533809b649","slug":"video-major-road-accident-on-jind-road-in-hansi-one-youth-on-a-motorcycle-killed-another-critically-injured-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में जींद रोड पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी के नजदीक गगनखेड़ी के पास जींद रोड पर बाइक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों को हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक युवक की मौत होने की जानकारी सामने आई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ASI शमशेर सिंह ने बताया कि उन्हें हादसे की सूचना मिली थी। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। बाइक पर आशीष और अनुज नाम के दो युवक सवार थे। हादसा किस कारण हुआ, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी।

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