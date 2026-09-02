{"_id":"6a980f2fc359c26380087da2","slug":"video-former-deputy-mayors-brother-in-law-stabbed-in-hisar-attack-sparks-panic-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिसार में पूर्व डिप्टी मेयर के साले को चाकू घोंपा, हमले से मचा हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिसार। पूर्व डिप्टी मेयर भीम महाजन के साले व मिठाई की दुकान संचालक मिठ्ठू को पड़ोसी ने चाकू घोंप दिया। हिसार के प्रताप नगर में दोपहर बाद पार्किंग को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी युवक ने जगत रेस्टोरेंट के संचालक मिठ्ठू को चाकू घोंपा। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।पूर्व पार्षद ज्योति महाजन ने कहा कि आरोपी ने कॉलर उठा कर धमकी दी।उन्होंने बताया कि कार पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है। अपने घर गया वहां से चाकू लेकर आया। घर से आते ही मिठ्ठू को चाकू घाेंप दिया। हमलावर ने पुलिस को फोन कर खुद को पीड़ित बताते हुए सुरक्षा मांगी।

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