हिसार में बड़ी वारदात: पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, पूर्य डिप्टी मेयर के साले को घोंपा चाकू

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घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व पार्षद ज्योति महाजन ने कहा कि आरोपी ने कॉलर उठा कर धमकी दी। उन्होंने बताया कि कार पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है। आरोपी अपने घर गया और वहां से चाकू लेकर आया। घर से आते ही मिठ्ठू को चाकू घोंप दिया। हमलावर ने पुलिस को फोन कर खुद को पीड़ित बताते हुए सुरक्षा मांगी।

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हिसार में पूर्व डिप्टी मेयर भीम महाजन के साले व मिठाई की दुकान संचालक मिठ्ठू को पड़ोसी ने चाकू घोंप दिया। हिसार के प्रताप नगर में बुधवार दोपहर बाद पार्किंग को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी युवक ने जगत रेस्टोरेंट के संचालक मिठ्ठू को चाकू घोंपा।