Hisar News: नशे के बढ़ते धंधे खिलाफ खोला मोर्चा

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मंगलवार को भाकियू के जिला प्रधान सतेंद्र कोथ और जींद के प्रधान बिंद्र नंबरदार समेत अन्य किसान नेताओं ने गांव राजथल पहुंचकर नशे के खिलाफ ग्रामीणों के अभियान को समर्थन दिया। उन्होंने ग्रामीणों को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। नेताओं ने कहा कि नशे की गिरफ्त में आने से युवा पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। गांवों में नशीले पदार्थों की उपलब्धता रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को संयुक्त अभियान चलाने की जरूरत है।किसान नेताओं ने कहा कि नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ नशे के आदी युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए जागरूकता और उपचार की व्यवस्था भी मजबूत की जानी चाहिए। इस दौरान रणधीर मिलकपुर, अनिल बेंदा, लीला मिलकपुर, वीरेंद्र उर्फ बॉबी, महेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, ओम सिंह, काला मिलकपुर आदि मौजूद रहे।पंचायतों और ग्रामीणों की भागीदारी पर जोर :नौगामा खाप तप प्रधान जयबीर लोहान ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को नशे के खिलाफ एकजुट किया जा रहा है। पंचायतों और ग्रामीणों की भागीदारी से नशे की बिक्री पर निगरानी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने प्रशासन से नशे संबंधी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर तस्करों के नेटवर्क को खत्म करने की मांग की।