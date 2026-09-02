Hisar News: जगह-जगह लगे कचरे के ढेर, मेले से पहले समाधा रोड पर कराई सफाई

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नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान बलजीत सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार 13 मई को कर्मचारियों के साथ हुए समझौते को लागू करने से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रही हड़ताल से प्रदेश में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सरकार को कचरा उठवाने के लिए पुलिस बल लगाने के बजाय कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान करना चाहिए।उन्होंने प्रदर्शन के दौरान महिला कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मांगों को लेकर हुई बैठक में सरकार की ओर से कोई अधिकृत प्रतिनिधि नहीं पहुंचा और कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर बदतमीजी की गई।आंदोलन तेज करने की चेतावनीकर्मचारी नेता विनोद जांगड़ा ने कहा कि प्रदेश की तमाम कर्मचारी यूनियनें सफाई कर्मचारियों के साथ हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि 13 मई का समझौता लागू नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अन्य विभागों के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं।कुरुक्षेत्र में राज्यस्तरीय न्याय पंचायत 13 को, सीएम से लगाएंगे न्याय की गुहार :3 सितंबर को कार्यालय कर्मचारियों की एक दिवसीय हड़ताल होगी। 5 और 6 सितंबर को मंत्रियों के कैंप कार्यालयों पर प्रदर्शन होगा। 10 से 12 सितंबर तक जिलास्तरीय न्याय पंचायतें होंगी। 13 सितंबर को कुरुक्षेत्र में राज्यस्तरीय न्याय पंचायत आयोजित कर मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की जाएगी।