{"_id":"6b06d4858a72d3c49006ae0a","slug":"video-nhm-bills-will-now-be-cleared-within-the-district-itself-this-brings-relief-to-450-employees-and-raises-hopes-for-timely-payments-to-vendors-as-well-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"अब जिले में ही पास होंगे एनएचएम के बिल, 450 कर्मचारियों को राहत, वेंडरों को भी समय पर भुगतान की उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत काम करने वाले 450 कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग के वेंडरों को अब भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एसएनए स्पर्श पोर्टल की डीडी पावर अब जिले को मिल गई है। इससे जिले के अधिकारियों को बिल पास करवाने के लिए पंचकूला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब जिले में ही भुगतान संबंधी प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इससे कर्मचारियों के वेतन और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मिलने वाली राशि के भुगतान में तेजी आने की उम्मीद है। अब तक प्रदेश के सभी जिलों की डीडी पावर पंचकूला मुख्यालय में केंद्रीकृत थी। ऐसे में जिलों से भेजे जाने वाले बिलों को स्वीकृति मिलने में काफी समय लग जाता था। इसका असर एनएचएम कर्मचारियों के वेतन पर भी पड़ रहा था। कई बार कर्मचारियों को दो से तीन महीने तक वेतन का इंतजार करना पड़ता था। वहीं, दवाइयों के वेंडरों सहित अन्य आपूर्तिकर्ताओं के बिल भी लंबित रहते थे। भुगतान में देरी का असर स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं पर भी पड़ रहा था। नसबंदी करवाने वाले लाभार्थियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि और जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं को दी जाने वाली सहायता राशि के भुगतान में भी देरी हो रही थी। अब जिले को डीडी पावर मिलने से इन सभी भुगतान प्रक्रियाओं में तेजी आने की संभावना है। - दो दिन देरी से लगा शिविर नागरिक अस्पताल में बुधवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर लगा। शिविर में गर्भवती का रजिस्ट्रेशन हुआ और जांच की गई। इस दौरान डॉक्टरों ने जांच के बाद हाई रिस्क प्रेगेंसी चिहनित की। शिविर पहले 23 नवंबर को लगना था लेकिन नर्सिग ऑफिसर की हड़ताल के एलान के चलते शिविर टाल दिया गया था। इधर अस्पताल में दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए भी शिविर लगा। - उप सिविल सर्जन डॉ. भरत सहारण ने बताया कि एसएनए स्पर्श पोर्टल की डीडी पावर अब जिले को मिल गई है। पहले बिलों को पास करवाने के लिए पंचकूला मुख्यालय भेजना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया में देरी होती थी। अब जिले में ही यह कार्य होने से भुगतान में तेजी आएगी और कर्मचारियों के साथ-साथ वेंडरों को भी राहत मिलेगी। -

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