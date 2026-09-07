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फतेहाबाद में बंदरों का आतंक, युवक पर हमला कर काटा कान

Mon, 07 Sep 2026 11:06 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:06 PM IST
Monkey bites off youth's ear in Fatehabad
फतेहाबाद शहर की ठाकर बस्ती में एक युवक पर घर में घुसे बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। बंदरों ने युवक के कान को काट लिया। कान का एक हिस्सा बुरी तरह से कट गया। घायल ठाकर बस्ती निवासी विनोद सोनी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बंदरों को लेकर ठाकर बस्ती निवासियों में रोष फैल गया। पार्षद सुरेंद्र डिंगवाल ने नगर परिषद अधिकारियों को शिकायत की। इसके बाद सोमवार दोपहर को टीम पहुंची। टीम ने अभियान चलाकर अलग-अलग जगहों से 16 बंदर पकड़े हैं। पार्षद सुरेंद्र डिंगवाल ने कहा कि शहर में बंदरों का आतंक है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एजेंसी को ठेका दिया गया है लेकिन बावजूद इसके अभियान नहीं चलाया जा रहा है। रोजाना बंदर किसी न किसी को काट रहे हैं।
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