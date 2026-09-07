Fatehabad News: यूके में नौकरी का झांसा देकर 9.31 लाख की साइबर ठगी में महिला गिरफ्तार

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साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल देव ने बताया कि गांव डांगरा निवासी मंजीत सिंह ने शिकायत दी थी कि उसकी इंस्टाग्राम पर एक युवती से पहचान हुई थी। बातचीत के दौरान युवती ने बताया कि उसका परिचित यूके में कारोबार करता है। वहां काम के लिए युवकों की जरूरत है।युवती ने मंजीत सिंह और उसके रिश्तेदारों को यूके में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद विदेश भेजने और हवाई टिकट सहित अन्य खर्च के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों और ऑनलाइन माध्यम से 9 लाख 31 हजार 500 रुपये जमा करवाए लिए।रुपये मिलने के बाद युवती ने फोन उठाना बंद कर दिया। उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डिलिट कर दी। ठगी का पता चलने पर शिकायतकर्ता ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दी। पुलिस ने 25 जून को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।