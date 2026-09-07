Fatehabad News: कबीर बस्ती में नशा तस्करों पर निगरानी के लिए 21 सदस्यीय कमेटी गठित

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संस्था के संस्थापक भवानी सिंह ने कहा कि जिले को नशामुक्त करने और तस्करों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में कमेटी अहम भूमिका निभाएगी।उन्होंने बताया कि 21 सदस्यीय टीम क्षेत्र में सक्रिय रहकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही नशा तस्करों पर निगरानी रखेगी। कमेटी में करण सिंह उर्फ सन्नी, पूर्व पार्षद विजय किराड़, पूर्व पार्षद राजेश, रवि कुमार मुंदरिया, डॉ. रमेश, जिले सिंह गुरईया, मुकेश खुंडिया, राजेंद्र किराड़ को शामिल किया गया है।इसके अलावा राजकुमार सोलंकी, ईश्वर खन्ना, रणजीत खुंडिया, सुंदर मुंदरिया, ताराचंद फरंड, विक्की किराड़, करतार सिंह मुंदरिया, संजय खन्ना, विनोद खन्ना, सतीश कायत, टीटू प्रधान, नरेश कुमार और विनोद खरेरा को शामिल किया गया है। बैठक में राजेश खटक, रामनिवास नागर, श्याम लाल कायत, सुरेंद्र बसोड़, नरेश, स्वर्ण रत्ती, कपिल बोसवाल, गुरदीप अयाल्की राजेश बिश्नोई सहित कई नागरिक और बस्तीवासी मौजूद रहे।