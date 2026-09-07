Fatehabad News: हर्बल पार्क के सामने झुका बिजली का पोल, हादसे की आशंका

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पार्क में आने वाले सुनील, विक्रम और मलकीत ने बताया कि करीब ढाई महीने पहले तेज आंधी और तूफान से कई जगह बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हुए थे। इसी दौरान यह पोल भी टूट गया था। उनका आरोप है कि निगम ने अब तक इसे ठीक नहीं करवाया है।उन्होंने बताया कि पार्क में रोज सुबह और शाम सैकड़ों लोग सैर करने पहुंचते हैं। ऐसे में झुका हुआ पोल लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। पोल पर बिजली की लाइनें भी चल रही हैं। इससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।लोगों ने प्रशासन और बिजली निगम से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पोल गिरने से पहले इसे ठीक करना जरूरी है। बिजली निगम के जेई सतपाल ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। जल्द कार्रवाई कर पोल को ठीक करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।फोटो 29 - बिजली निगम का टूटा हुआ पोल