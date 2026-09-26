{"_id":"6ab7c8d4819dacc1130429f2","slug":"video-gang-war-erupts-again-in-ratia-haryana-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा के रतिया में फिर गैंगवार, पीछाकर कार सवार युवकों पर किया हमला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा के फतेहाबाद शहर में गैंगवार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार दोपहर बाद अनाज मंडी रोड स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के पास बाइक सवार युवकों ने एक स्विफ्ट कार का पीछा कर उसमें सवार तीन युवकों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने लट्ठ और आसपास पड़ी ईंटों से कार पर जमकर हमला किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। कार सवार युवक मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। घटना की सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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