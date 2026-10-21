{"_id":"6ad8d15b48ae08e99600accc","slug":"video-fatehabad-farmers-unhappy-with-the-canal-water-schedule-to-lay-siege-to-the-dc-office-on-november-3-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद: नहर के पानी के शेड्यूल से नाराज किसान 3 नवंबर को घेरेंगे डीसी कार्यालय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फतेहाबाद: नहर के पानी के शेड्यूल से नाराज किसान 3 नवंबर को घेरेंगे डीसी कार्यालय
फतेहाबाद। नहरों में पानी की आपूर्ति के शेड्यूल से नाराज किसान 3 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। बुधवार को किसान रेस्ट हाउस में पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाई गई। संगठन ने सिरसा जिले के चौपटा खंड के गांव खेड़ी से जनसंपर्क अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। किसानों का कहना है कि पहले नहरें तीन सप्ताह चलती थीं और एक सप्ताह बंद रहती थीं। अब एक सप्ताह पानी देने और तीन सप्ताह नहर बंद रखने का शेड्यूल बनाया गया है। इससे सरसों और गेहूं की बिजाई प्रभावित होने की आशंका है। प्रदेशाध्यक्ष मनदीप नथवान ने कहा कि इससे फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में सिंचाई के साथ पेयजल संकट भी पैदा हो सकता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।