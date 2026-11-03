{"_id":"6ae9c66624469406a80850e7","slug":"video-as-many-as-10-members-from-the-same-family-have-applied-for-firecracker-stalls-the-stalls-will-be-allotted-via-a-draw-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"पटाखा स्टॉल के लिए एक ही परिवार के 10-10 लोगों ने कर दिए आवेदन, ड्रॉ से निकलेंगी स्टॉल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। दिवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाने की अनुमति हासिल करने को लेकर आवेदकों में होड़ मची हुई है। हालात ये हैं कि एक ही परिवार के 10-10 सदस्यों ने अलग-अलग आवेदन जमा करवा दिए हैं। नगर परिषद की ओर से अब तक करीब 450 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि सेक्टर तीन में केवल 10 से 15 पटाखा स्टॉल लगाने की अनुमति मिलने की संभावना है। ऐसे में स्टॉल हासिल करने के लिए आवेदकों को ड्रॉ प्रक्रिया से गुजरना होगा। नगर परिषद कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के लिए मंगलवार को लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। परिषद की ओर से प्रत्येक आवेदन के साथ एक हजार रुपये सिक्योरिटी राशि ली जा रही है। स्टॉल लगाने के इच्छुक लोग परिवार के कई सदस्यों के नाम से आवेदन कर रहे हैं, ताकि ड्रॉ में नाम निकलने की संभावना बढ़ सके। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार, सभी आवेदनों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित नियमों के तहत ड्रॉ निकाला जाएगा। ड्रॉ में जिन आवेदकों के नाम आएंगे, उन्हें ही पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सेक्टर तीन में स्टॉल लगाने की व्यवस्था की जा रही है। -

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