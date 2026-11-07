Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Police have arrested the main supplier in a heroin trafficking case.

Fatehabad News: पुलिस ने हेरोइन तस्करी में मुख्य सप्लायर को किया गिरफ्तार

Sat, 07 Nov 2026 10:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 07 Nov 2026 10:41 PM IST
विज्ञापन
Police have arrested the main supplier in a heroin trafficking case.
फतेहाबाद। पुलिस ने 63.77 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में मुख्य सप्लायर गांव बादलगढ़ निवासी अजय सिंह को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी संजय ने बताया कि 4 नवंबर को पुलिस ने फतेहाबाद-रतिया रोड पर नाकाबंदी कर सतपाल उर्फ शक्ति को काबू किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 63.77 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने सप्लाई से जुड़े मुख्य आरोपी अजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन

--------------
धर्मप्रीत से 5.74 ग्राम हेरोइन बरामद
फतेहाबाद। पुलिस ने पंजाब के संगरूर जिले के गांव खड़ेआल निवासी धर्मप्रीत सिंह को 5.74 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एएसआई हरपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम 5 नवंबर की रात जाखल-काशिमपुर रोड पर घग्घर पुल के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान पैदल आ रहा एक युवक पुलिस की गाड़ी देखकर वापस मुड़कर जाने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे काबू कर तलाशी ली तो उसकी जींस की जेब से 5.74 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

-----------
6.52 ग्राम हेरोइन सहित युवक को किया गिरफ्तार
फतेहाबाद। पुलिस ने गांव हिजरावां कलां निवासी मंगल सिंह उर्फ मंगी को 6.52 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच अधिकारी आजाद सिंह ने बताया कि 5 नवंबर को पुलिस टीम गांव रत्ता टिब्बा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान बस अड्डे के पास खड़ा एक युवक पुलिस की गाड़ी देखकर हांसपुर रोड की ओर जाने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसकी जींस की जेब से 6.52 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed