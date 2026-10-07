भाजपा प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी हरियाणा मुकेश गौड़ सहित कई नेताओं को मंच पर नहीं मिली बैठने की जगह

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भिवानी। शहर के सेंट्रल पार्क ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी हरियाणा मुकेश गौड़ सहित कई नेताओं को मंच पर बैठने की जगह नहीं दी गई। मंच पर जाते समय सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें टोक दिया कि आपका नाम मंच पर बैठने वालों में नहीं है। इसके बाद ये नेता सीधे प्रेस गैलरी की तरफ बढ़े और वहां बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ी स्क्रीन पर संबोधन सुना। वहीं मुकेश गौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पत्रकारों से उनका पुराना नाता है। इसलिए यहां बैठ गए। दरअसल सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के नेतृत्व में आयोजिहत जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी हरियाणा एवं जिला प्रभारी डबवाली भाजपा मुकेश गौड़ शिरकत करने पहुंचे थे। मंच पर बैठने से रोकने पर मुकेश गौड़ ने कहा कि मंच पर 8-10 लोगों का ही नाम था, मुझे यहां जगह मिल गई तो मैं यहां बैठ गया। धक्के तो नहीं मारे, लेकिन पुलिसकर्मी ने कहा कि आपका नाम नहीं है और अंदर नहीं जा सकते। इसलिए मैं मीडिया गैलरी में आकर बैठ गया। इसी तरह दो बार के महामंत्री हर्षवर्धन मान और अन्य नेता भी यहां मीडिया गैलरी में बैठे। संवाद

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