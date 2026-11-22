{"_id":"6b02b472e65228e2b1006acc","slug":"video-body-of-man-missing-since-november-18-found-in-canal-in-bhiwani-he-had-suddenly-disappeared-from-a-field-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में 18 नवंबर से लापता व्यक्ति का नहर में मिला शव, खेत से हुआ था अचानक गायब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्ट्रॉबेरी लगाने का काम करने वाले झारखंड निवासी करीब 35 वर्षीय अरुण राम का शव शनिवार रात नहर से बरामद हुआ। अरुण राम मूल रूप से जगरूवा, जिला पलामू, झारखंड के रहने वाले थे और शादीशुदा थे। जानकारी के अनुसार अरुण राम 18 नवंबर से लापता थे। बताया जा रहा है कि वह खेत से अचानक गायब हो गए थे। इसके बाद से ही उनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन करीब 18 दिनों तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं, शनिवार रात नहर में उनका शव पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। फिलहाल अरुण राम की मौत किन परिस्थितियों में हुई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। रविवार को जिला नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

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