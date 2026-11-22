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गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शहर के घंटाघर स्थित गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। पांच प्यारों की अगुवाई में निकाली गई शोभायात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। नगर कीर्तन में शामिल साध-संगत में खासा उत्साह देखने को मिला। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने गुरु साहिब के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। नगर कीर्तन के दौरान संगत ने शहरवासियों को आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश दिया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और संगत के सदस्यों ने कहा कि इस नगर कीर्तन का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं, बल्कि समाज में भाईचारे और आपसी सद्भाव की भावना को मजबूत करना भी है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को जाति-पाति से ऊपर उठकर मिल-जुलकर रहना चाहिए और एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। गुरु नानक देव की शिक्षाएं हमें मानवता, समानता और प्रेम का मार्ग दिखाती हैं। सभी को मिलकर देश और समाज की तरक्की में योगदान देना चाहिए। नगर कीर्तन में शामिल शहरवासियों ने भी गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि समाज में खुशहाली और शांति बनाए रखने के लिए आपसी प्रेम और भाईचारा जरूरी है।

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