{"_id":"6b02b865e1c1155caf0e3ea0","slug":"video-teachings-of-ravidas-maharaj-are-the-foundation-of-social-harmony-and-brotherhood-chaudhary-dharambir-singh-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"रविदास महाराज की शिक्षाएं सामाजिक समरसता और भाईचारे का आधार : चौधरी धर्मबीर सिंह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोकसभा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि सद्गुरु रविदास महाराज की शिक्षाएं सामाजिक समानता, आपसी भाईचारे और मानव कल्याण की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने सदियों पहले समाज को जाति-पाति और ऊंच-नीच से ऊपर उठकर एकता व सद्भाव के साथ रहने का संदेश दिया था। उनके 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही समरसता संकल्प यात्रा समाज को एकजुट करने का ऐतिहासिक अभियान है। सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह रविवार को भिवानी के स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संत-महापुरुष किसी एक जाति या वर्ग के नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र और मानवता की अमूल्य धरोहर होते हैं। उनके आदर्श समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणास्रोत हैं। बताया कि 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होने वाली समरसता संकल्प यात्रा पंजाब के जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लां से शुरू हुई है। यह यात्रा करीब 2,402 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 47 शहरों से गुजरेगी और वाराणसी स्थित सद्गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में संपन्न होगी। हरियाणा में यह यात्रा 25, 26 और 28 नवंबर को आठ जिलों यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल से होकर गुजरेगी। इसके अलावा प्रदेश के शेष 15 जिलों से भी उपयात्राएं निकाली जाएंगी, जो निर्धारित स्थानों पर मुख्य यात्रा में शामिल होंगी। 25 नवंबर को यात्रा यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करेगी और अंबाला होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। कुरुक्षेत्र के उमरी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 26 नवंबर को यात्रा करनाल, पानीपत और सोनीपत से गुजरेगी तथा सोनीपत के बहालगढ़ में भी जनसभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद 28 नवंबर को यात्रा दिल्ली से दोबारा हरियाणा में प्रवेश करेगी। फरीदाबाद में जनसभा के बाद यात्रा पलवल और होडल होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर रवाना होगी। सांसद ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य रविदास महाराज की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाकर समाज में समानता, परस्पर सम्मान और भाईचारे की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने भिवानी सहित प्रदेश के सभी लोगों से अधिक से अधिक संख्या में यात्रा से जुड़ने और सामाजिक समरसता का संदेश घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया।

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