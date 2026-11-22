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लोहारू में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 400 मरीजों की हुई जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दी परामर्श सेवाएं
लोहारू की सामाजिक संस्थाओं के आग्रह पर रविवार को रामलीला ग्राउंड, लोहारू में ऑर्थोकेयर हॉस्पिटल, भिवानी की ओर से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के करीब 400 मरीजों ने पहुंचकर विभिन्न बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य जांच करवाई और विशेषज्ञ चिकित्सकों से निः शुल्क परामर्श प्राप्त किया।
शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमार सैनी, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉ. जितेंद्र सैनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शिल्पा सैनी तथा बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सौम्या श्रीवास्तव ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। चिकित्सकों ने मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आवश्यकतानुसार उन्हें उचित उपचार एवं स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी।
शिविर के दौरान मरीजों को जरूरत के अनुसार निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं तथा आवश्यक जांच सेवाएं भी प्रदान की गईं। अलग-अलग रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के चलते बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने शिविर का लाभ उठाया। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर का संपूर्ण प्रबंधन ऑल सैनी समाज, लोहारू द्वारा किया गया। समाज के सदस्यों ने शिविर में पहुंचने वाले मरीजों की सहायता की तथा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करवाया।
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