{"_id":"6ab5447831063ede14062d08","slug":"video-bhiwani-farmers-enraged-as-teams-arrive-to-erect-towers-for-the-siwani-sonipat-high-tension-line-scuffle-with-police-ensues-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी: सिवानी-सोनीपत हाईटेंशन लाइन के टावर लगाने पहुंचे तो भड़के किसान, पुलिस से धक्का-मुक्की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भिवानी। सिवानी से सोनीपत तक जाने वाली हाईटेंशन पावरग्रिड लाइन के टावर लगाने को लेकर गुरुवार को तोशाम-बवानीखेड़ा के बीच गौतम सोलर कंपनी के पास खेतों में विवाद खड़ा हो गया। एसडीएम महेश कुमार की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन और पावरग्रिड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने खेतों में टावर लगाने के लिए खुदाई शुरू करवाई तो वहां काम कर रहे किसानों ने विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि उन्हें न तो पहले कोई नोटिस दिया गया और न ही मुआवजे को लेकर कोई जानकारी दी गई। इसके बावजूद सीधे उनके खेतों में जेसीबी से गड्ढे खोदने शुरू कर दिए गए। खेतों में अचानक मशीनें पहुंचने और खुदाई शुरू होने की जानकारी मिलते ही आसपास के किसान भी मौके पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते काफी संख्या में किसान एकत्रित हो गए। किसानों ने प्रशासन और पुलिस के सामने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी जमीन में किसी भी तरह का काम शुरू करने से पहले उन्हें पूरी जानकारी दी जानी चाहिए थी। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई। किसानों के विरोध के बावजूद मौके पर पहुंची दो जेसीबी मशीनों से टावर लगाने के लिए खुदाई जारी रही। किसानों के अनुसार, खबर लिखे जाने तक करीब 14 गड्ढे खोदे जा चुके थे। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए रहे।

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