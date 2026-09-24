{"_id":"6ab4f10cb7c62eb25f0dfacc","slug":"video-circular-road-dangerously-caved-in-again-in-bhiwani-fear-of-vehicle-overturning-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में फिर खतरनाक तरीके से धंसा सर्कुलर मार्ग, वाहन पलटने का डर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के सर्कुलर रोड दिनोद गेट पर सड़क बीचोंबीच फिर से खतरनाक तरीके से धंस गई है। यहां पहले भी सड़क धंस चुकी है, जिसकी जांच के बाद इसक पुननिर्माण कराया गया। मगर एक बार फिर ये समस्या दोबारा बढ़ गई है, जिसको लेकर आसपास के दुकानदार हादसों की आशंका से घिर गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि रोजाना सर्कुलर रोड से छोटे बड़े काफी वाहन गुजरते हैं। करीब ढाई फीट बने गड्ढे में कोई भी वाहन पलट सकता है। इस गड्ढे को फिलहाल मलबा डालकर भरा जा चुका है, मगर फिर से यहां पहले वाली स्थिति हो जाती है। मिट्टी जमीन में आखिर कहां धंस रही है, किसी को कुछ नहीं पता। जबकि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भी मुख्य सीवर लाइन में किसी तरह की कोई लीकेज नहीं होने का दावा कर रहा है।

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