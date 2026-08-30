{"_id":"6a94285bf6943fdcdb05ee69","slug":"video-ambala-mann-ki-baat-is-a-great-way-to-connect-the-country-vij-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबाला मन की बात देश को जोड़ने का बड़ा जरिया-विज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबाला। ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देश के कोने-कोने को आपस में जोड़ने का काम करता है। छावनी में एडवोकेट डीएस माथुर के निवास पर पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार के साथ कार्यक्रम सुनने के बाद विज ने कहा कि यह शो युवाओं का मार्गदर्शन करने के साथ-साथ देश की उपलब्धियों से रूबरू कराता है। इस दौरान पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है और हर जिले में साझा बाजार खोले जा रहे हैं। मंत्रियों ने आगामी त्योहारों पर लोकल फॉर वोकल अपनाने का आह्वान किया।

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